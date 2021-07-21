Реновация жилья в Финляндии: эстонские фирмы могут отхватить щедрую долю рынка

Жилой фонд в Финляндии стареет год от года, и реновация зданий становится там миллиардным бизнесом. При правильном подходе эстонские предприятия могли бы отхватить щедрую долю этого огромного рынка, пишет советник по экспорту Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) в Финляндии Айде Тынтс в своей статье, опубликованной на портале Kinnisvarauudised.ee.

Жилой дом в Хельсинки Фото: Alexander Maximov, Reuters/Scanpix

Для содержания и реновации всех существующих жилых домов, дорог и мостов правительству Финляндии следовало бы удвоить выделяемые на это средства.