dv.ee • 21 июля 2021 в 14:12
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Строительство

Реновация жилья в Финляндии: эстонские фирмы могут отхватить щедрую долю рынка

Жилой фонд в Финляндии стареет год от года, и реновация зданий становится там миллиардным бизнесом. При правильном подходе эстонские предприятия могли бы отхватить щедрую долю этого огромного рынка, пишет советник по экспорту Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) в Финляндии Айде Тынтс в своей статье, опубликованной на портале Kinnisvarauudised.ee.

Жилой дом в Хельсинки  Фото: Alexander Maximov, Reuters/Scanpix

Для содержания и реновации всех существующих жилых домов, дорог и мостов правительству Финляндии следовало бы удвоить выделяемые на это средства.

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