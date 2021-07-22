Йоханна Адояан • 22 июля 2021 в 14:25
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Стартап Superfluid замышляет революцию в мире финансов
Коллектив стартап-фирмы Superfluid. Исполнительный директор Франческо Ренци (первый слева), директор по технологиям Чжи Чэн Мяо (крайний справа) и коммерческий директор Микеле Д’Алиесси с сотрудниками предприятия. Фото: Superfluid
Cтартап Superfluid, который недавно привлек 7,6 млн евро, планирует совершить революцию в мире финансов. В технологию будущего уже инвестировали соучредитель Wise Таавет Хинрикус и вице-президент Эстонского клуба руководителей стартапов Стен Тамкиви, пишет foundMe.
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