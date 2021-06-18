Мерили Мику • 18 июня 2021 в 6:53
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Инвестор в стартапы Мадис Мюур: подписался на Bercman, Change вызывает сомнения
По оценке инвестора Мадиса Мюура, оборот Change Invest может упасть на 90%, из-за чего к криптоплатформе он относится с настороженностью. Свои деньги он планирует инвестировать в нового игрока на бирже Bercman.
Несмотря на инвестиционный опыт в 15 лет, Мюур признается, что за последние 5-6 лет инвестирования в стартапы ему приходилось хлебнуть и лиха. Несмотря на неудачи, стартапы позволили зарабатывать 40-50% годовых и удвоить свой портфель за шесть лет.
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