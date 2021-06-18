Инвестор в стартапы Мадис Мюур: подписался на Bercman, Change вызывает сомнения

Портфель Мадиса Мюура удвоился за шесть лет. Фото: Лийз Трейманн

По оценке инвестора Мадиса Мюура, оборот Change Invest может упасть на 90%, из-за чего к криптоплатформе он относится с настороженностью. Свои деньги он планирует инвестировать в нового игрока на бирже Bercman.

Несмотря на инвестиционный опыт в 15 лет, Мюур признается, что за последние 5-6 лет инвестирования в стартапы ему приходилось хлебнуть и лиха. Несмотря на неудачи, стартапы позволили зарабатывать 40-50% годовых и удвоить свой портфель за шесть лет.