Глава ЕЦБ: осторожней, пандемия еще не закончилась
Экономика еврозоны все еще страдает от пандемии коронавируса, а потому неясно, насколько устойчивыми окажутся оптимистичекие настроения и бизнес-активность, царящие сегодня на рынках, предупредила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
«Многие предприятия и семьи увеличили свое долговое бремя во время пандемии, поэтому любой негативный поворот в экономике может привести к банкротству, что, в свою очередь, вызовет проблемы в банковской сфере», - пояснила Лагард в своем выступлении перед журналистами.
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