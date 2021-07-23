dv.ee • 23 июля 2021 в 7:27
Новости
Только для подписчиков
Европейский ЦентральныйБанк

Глава ЕЦБ: осторожней, пандемия еще не закончилась

Экономика еврозоны все еще страдает от пандемии коронавируса, а потому неясно, насколько устойчивыми окажутся оптимистичекие настроения и бизнес-активность, царящие сегодня на рынках, предупредила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард  Фото: SIPA, Scanpix

«Многие предприятия и семьи увеличили свое долговое бремя во время пандемии, поэтому любой негативный поворот в экономике может привести к банкротству, что, в свою очередь, вызовет проблемы в банковской сфере», - пояснила Лагард в своем выступлении перед журналистами.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Европейский ЦентральныйБанк
    Еврозона
    Евро
    Инфляция
    Экономика
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи