dv.ee • 23 июля 2021 в 10:37
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Госконтроль

Госконтроль предупредил о связанных со строительством маслозавода рисках

Государственный контролер Янар Хольм.  Фото: Andras Kralla

Государственный контролер Янар Хольм направил письмо Министерству финансов, в котором назвал две главные проблемы, которые могут возникнуть в связи с планами правительства построить в Ида-Вирумаа новый завод по производству сланцевого масла Enefit82, пишет rus.err.ee.

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