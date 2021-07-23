Госконтроль предупредил о связанных со строительством маслозавода рисках
Государственный контролер Янар Хольм направил письмо Министерству финансов, в котором назвал две главные проблемы, которые могут возникнуть в связи с планами правительства построить в Ида-Вирумаа новый завод по производству сланцевого масла Enefit82, пишет rus.err.ee.
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