Госконтроль предупредил о связанных со строительством маслозавода рисках

Государственный контролер Янар Хольм. Фото: Andras Kralla

Государственный контролер Янар Хольм направил письмо Министерству финансов, в котором назвал две главные проблемы, которые могут возникнуть в связи с планами правительства построить в Ида-Вирумаа новый завод по производству сланцевого масла Enefit82, пишет rus.err.ee.