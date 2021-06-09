Ярослав Тавгень • 9 июня 2021 в 12:55
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Каллас: через несколько лет в Ида-Вирумаа будет самая современная промышленность
По мнению премьер-министра Каи Каллас, проект строительства нового маслозавода от Eesti Energia имеет сомнительную окупаемость, противоречит климатической политике ЕС и может навредить процессу Эстонией денег из Фонда справедливого перехода. Однако отменить его нельзя, т.к. 80% госконтрактов уже заключены, говорит премьер.
Сегодня на инфочасе в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас отвечала на вопросы депутатов, которых в числе прочего интересовало строительство маслозавода Eesti Energia, в который государство обещало вложить 125 миллонов евро.
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