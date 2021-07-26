Число инфицированных Covid-19 растет уже четыре недели подряд
Тренд к снижению заболеваемости сохранялся в Эстонии в течение 14 недель, однако теперь вот уже четвертую неделю подряд количество инфицированных в стране продолжает увеличиваться, передает rus.err.ee.
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