Число инфицированных Covid-19 растет уже четыре недели подряд

Иллюстративное фото Фото: Лийз Трейманн

Тренд к снижению заболеваемости сохранялся в Эстонии в течение 14 недель, однако теперь вот уже четвертую неделю подряд количество инфицированных в стране продолжает увеличиваться, передает rus.err.ee.