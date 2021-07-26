«Рабы фур»: как литовские предприниматели эксплуатируют иммигрантов

Скриншот из расследования "Рабы фур".

Литовские автоперевозчики находятся на грани краха: годовая квота на допуск к работе водителей из третьих стран была заполнена уже в мае, и сейчас на рынке царит серьезная нехватка водителей грузовиков. Литовское правительство обсуждало вопрос увеличения квоты два месяца, однако решение оказалось неутешительным. Возможно, что на ситуацию повлияло и недавно выпущенное расследование «Рабы фур», которое проливает свет на бесчеловечные условия, с которыми приходится сталкиваться иммигрантам.

Согласно квоте, в 2021 году в транспортном секторе Литвы могут быть трудоустроены в общей сложности 11 600 водителей из третьих стран. В мае квота была заполнена, и ассоциация дорожных перевозчиков Linava потребовала у государства разрешения на ввоз еще 15 000 водителей, пишут Logistikauudised.