Valio делает упор на производстве безмолочной продукции
Концерн Valio, который является ведущим производителем молочных продуктов в Финляндии, собирается уделять все больше внимания продукции на растительной основе, сообщает YLE.
Подобный выбор продиктован меняющимися вкусами потребителей: в частности, как отмечает руководство Valio, в последние годы сильно вырос спрос на веганскую безмолочную продукцию, пишет YLE.
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