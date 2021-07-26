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Valio делает упор на производстве безмолочной продукции

Концерн Valio, который является ведущим производителем молочных продуктов в Финляндии, собирается уделять все больше внимания продукции на растительной основе, сообщает YLE.

Молочное производство Valio Laeva Meierei в Эстонии Фото: Рауль Меэ, Андрес Хаабу

Подобный выбор продиктован меняющимися вкусами потребителей: в частности, как отмечает руководство Valio, в последние годы сильно вырос спрос на веганскую безмолочную продукцию, пишет YLE.