Правительство обсудит строительство нового парома для сообщения с островами

В августе правительство намерено обсудить вопросы финансирования и строительства пятого парома для сообщения с Сааремаа и Хийумаа, передает ERR.

Паром Regula компании TS Laevad (иллюстративное фото) Фото: Индрек Суси

Как заявил вице-канцлер по вопросам морского хозяйства министерства экономики и коммуникаций Каупо Ляэнеранд, эксплуатацию пятого парома планируется начать осенью 2024 года, если в ходе его строительства не возникнет задержкек и проблем с поставками комплектующих, сообщает ERR.