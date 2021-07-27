Правительство обсудит строительство нового парома для сообщения с островами
В августе правительство намерено обсудить вопросы финансирования и строительства пятого парома для сообщения с Сааремаа и Хийумаа, передает ERR.
Как заявил вице-канцлер по вопросам морского хозяйства министерства экономики и коммуникаций Каупо Ляэнеранд, эксплуатацию пятого парома планируется начать осенью 2024 года, если в ходе его строительства не возникнет задержкек и проблем с поставками комплектующих, сообщает ERR.
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