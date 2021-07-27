dv.ee • 27 июля 2021 в 5:58
Новости
Только для подписчиков
Правительство

Правительство обсудит строительство нового парома для сообщения с островами

В августе правительство намерено обсудить вопросы финансирования и строительства пятого парома для сообщения с Сааремаа и Хийумаа, передает ERR.

Паром Regula компании TS Laevad (иллюстративное фото)  Фото: Индрек Суси

Как заявил вице-канцлер по вопросам морского хозяйства министерства экономики и коммуникаций Каупо Ляэнеранд, эксплуатацию пятого парома планируется начать осенью 2024 года, если в ходе его строительства не возникнет задержкек и проблем с поставками комплектующих, сообщает ERR.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Правительство
    Транспорт
    Логистика
    Мореходство
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи