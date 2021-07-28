Eesti Gaas повышает цены для частных потребителей на 50%
Компания Eesti Gaas приняла решение с сентября нынешнего года повысить тарифы на газ для частных потребителей более чем наполовину.
C 1 сентября цена газа для частных потребителей в Эстонии в среднем вырастет на 51%, говорится в распространенном Eesti Gaas пресс-релизе.
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