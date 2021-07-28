Инспекция по защите данных сообщила об угрозах безопасности в базе ABIS

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla/Äripäev

Разработанный в Министерстве внутренних дел законопроект о положении о единой базе данных ABIS запутанный и имеет несколько угроз безопасности, считают в Инспекции по защите данных, передает rus.err.ee.

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В июне Рийгикогу долго обсуждал законопроект, принятие которого позволил правительству создать ABIS – базу с отпечатками пальцев и фотографий лиц всех жителей Эстонии.

По оценке Инспекции по защите данных, из законопроекта не следует, в чьи задачи входит оповещение о нарушении правил при использовании этой базы. Инспекция указывает и на то, что в законопроекте практически невозможно понять, кто, когда и с какой целью может использовать данные.

Ведомство ссылается на Конституцию, согласно которой совокупность обрабатываемых в базе личных данных и время их хранения должны регулироваться законом, а не на уровне постановления.