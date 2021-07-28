Прогноз: к концу августа - до 1000 новых случаев заражения коронавирусом в день

Вакцинация. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По оценке Департамента здоровья, нынешняя эпидемиологическая ситуация в Эстонии указывает на то, что уже к концу августа - началу сентября в стране будут фиксировать до 1000 новых случаев заражения в день, пишет rus.err.ee.

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"На следующей неделе можно ожидать около 1000 заражений в неделю, но в конце августа или в начале сентября можно ожидать до 1000 заражений в день, если не будут введены ограничения и рост заболеваемости продолжится в таком же темпе", - говорится в опубликованном в среду еженедельном обзоре департамента.

Не ограничивая количество людей, участвующих в мероприятиях, к середине сентября количество новых случаев заражения может составлять уже до 2500 в день, предупреждают в Департаменте здоровья.

По оценке ведомства, уже в первой половине августа можно ожидать более 200 или даже 300 новых случаев заражений коронавирусом в день.

Также, полагают чиновники здравоохранения, без введения ограничительных мер снова начнется и рост числа госпитализированных.