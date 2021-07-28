Зафиксировано 173 новых случаев коронавируса

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В Эстонии за минувшие сутки было сделано 3172 теста на коронавирус, из них положительный результат дали 173 теста, или 5,5% от общего количества.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 76 (из них в Таллинне – 59). В Пярнумаа выявлено 25 случаев заражения, в Тартумаа – 18.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 96 случаев на 100 000 человек.

По состоянию на утро 28 июля в больницах находится 35 пациентов с коронавирусом.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 627 375 человек, из которых у 552 952 иммунизация завершена, т.е. они получили обе дозы вакцины.