dv.ee • 29 июля 2021 в 7:43
Новости
Только для подписчиков
Банкротство

Банкротный управляющий выставил Т1 на аукцион

Торговый центр Т1. Иллюстративное фото.   Фото: Andras Kralla

Банкротный управляющий выставил на аукцион торговый центр Т1. Стартовая цена составляет 85 млн евро, деньги пойдут на погашение долгов компании-владельца центра Tallinna Moekombinaat, пишет Äripäev.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Банкротство
    Торговля
    TALLINNA MOEKOMBINAAT AS
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи