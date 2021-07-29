Банкротный управляющий выставил Т1 на аукцион
Банкротный управляющий выставил на аукцион торговый центр Т1. Стартовая цена составляет 85 млн евро, деньги пойдут на погашение долгов компании-владельца центра Tallinna Moekombinaat, пишет Äripäev.
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