Эксперт: коммерческая недвижимость подорожает из-за наводнений в Европе
Обрушившиеся на Европу мощные наводнения стали причиной сокращения поставок и дальнейшего удорожания строительных материалов. Как предсказывает руководитель отдела коммерческой недвижимости компании 1Partner Кирилл Вигул, все это ведет к новому росту цен на коммерческую недвижимость в Эстонии.
По словам Кирилла Вигула, последствия крупных наводнений последних недель в Центральной и Западной Европе, а также в Великобритании уже сказываются на доступности строительных материалов в Эстонии, пишет портал ehitusuudised.ee.
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