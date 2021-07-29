dv.ee • 29 июля 2021 в 12:06
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Недвижимость

Эксперт: коммерческая недвижимость подорожает из-за наводнений в Европе

Обрушившиеся на Европу мощные наводнения стали причиной сокращения поставок и дальнейшего удорожания строительных материалов. Как предсказывает руководитель отдела коммерческой недвижимости компании 1Partner Кирилл Вигул, все это ведет к новому росту цен на коммерческую недвижимость в Эстонии.

Последствия разрушительного наводнения в Германии  Фото: CHRISTOF STACHE, AFP/Scanpix

По словам Кирилла Вигула, последствия крупных наводнений последних недель в Центральной и Западной Европе, а также в Великобритании уже сказываются на доступности строительных материалов в Эстонии, пишет портал ehitusuudised.ee.

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