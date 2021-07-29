dv.ee • 29 июля 2021 в 11:17
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Правительство Эстонии вновь вводит коронавирусные ограничения

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть заявил, что сертификат о вакцинации с 9 августа будет необходим для мероприятий с участием более 50 человек в помещении и 100 человек на открытом воздухе.

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть  Фото: Лийз Трейманн

"Каждый может получить этот сертификат на портале digilugu.ee", - отметил Сутть. - «Я сам опробовал его в действии в разных странах. Это работает без проблем".

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