Правительство Эстонии вновь вводит коронавирусные ограничения

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть заявил, что сертификат о вакцинации с 9 августа будет необходим для мероприятий с участием более 50 человек в помещении и 100 человек на открытом воздухе.

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть Фото: Лийз Трейманн

"Каждый может получить этот сертификат на портале digilugu.ee", - отметил Сутть. - «Я сам опробовал его в действии в разных странах. Это работает без проблем".