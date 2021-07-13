Ковид-сертификаты при поездках в Финляндию будут проверяться пограничниками

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Судоходная компания Tallink перестала с 12 июля требовать от пассажиров ковид-сертификаты перед посадкой на паромы на финском направлении, поскольку контроль за наличием сертификатов теперь перешел к финской погранслужбе, передает rus.err.ee.

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Требование было отменено в связи с изменением условий въезда в Финляндию, одобренных финским парламентом и вступивших с понедельника в силу, сообщила пресс-служба Tallink.

В компании отметили, что для свободного въезда в Финляндию все равно потребуется ковид-сертификат, но предъявить его будет нужно уже финским пограничникам.

Согласно новой модели въезда в Финляндию, в страну можно свободно въезжать из стран ЕС и Шенгенской зоны при наличии справки о полной вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, а также если возраст пересекающего границу человека менее 15 лет.

Получившие только одну дозу вакцины должны протестироваться в течение не более 72 часов до пересечения границы, а остальные обязаны дополнительно сдать негативный тест перед въездом в Финляндию или сразу по прибытии.