В каких случаях работодатель может потребовать у работника предъявления COVID-сертификата?
В соответствии с общим постановлением о защите личных данных работодатель, как правило, не может просить работника предоставить ему данные о его здоровье. Однако существуют и определенные исключения, объясняют представители Инспекции труда.
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