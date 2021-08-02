В каких случаях работодатель может потребовать у работника предъявления COVID-сертификата?

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В соответствии с общим постановлением о защите личных данных работодатель, как правило, не может просить работника предоставить ему данные о его здоровье. Однако существуют и определенные исключения, объясняют представители Инспекции труда.