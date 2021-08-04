Ehitusuudised • 4 августа 2021 в 13:53
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Эксперт: Эстонии не хватает 800 млн евро, чтобы отремонтировать все государственные дороги
Согласно подсчетам AS Teede Tehnokeskus, т.н. "ремонтный долг", то есть сумма, которой не хватает государству, чтобы привести государственные дороги в порядок, в этом году достигнет 800 млн евро.
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