На прилавки магазинов Эстонии попали товары с содержанием этиленоксида

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

На прилавки магазинов Эстонии попали товары с содержанием химического вещества - этиленоксида - в превышающем европейскую норму объеме, пишет rus.err.ee.

Если при разовом употреблении этиленоксид не представляет опасности для здоровья, то при длительном употреблении вещество может быть канцерогеном, то есть вызывать рак.

Сети магазинов уже изъяли товары отзываемых партий с прилавков, клиенты могут также вернуть товар и получить свои деньги обратно.

В частности, речь идет о батончиках-мороженом Twix, Bounty и Snickers, беконе горячего копчения польского производства, вафельных рожках, манговом сорбете Premia и некоторых других продуктах.

Список, какие конкретно товары и из какой сети магазинов подлежат возврату, можно прочесть в специальной рубрике на сайте Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.