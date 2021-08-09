Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: Shutterstock

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может покинуть президентский пост "очень скоро", но его беспокоит, что республику начнут "крошить", пишет «Интерфакс».

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"Скоро, очень скоро", - заявил Лукашенко, комментируя сроки завершения своего президентства в ответ на вопрос журналиста о возможном преемнике.

Он также пообещал не участвовать в будущих президентских выборах и никого на них не "проталкивать", сообщает издание.

"Но если будут президентские выборы, я вам обещаю, что я не буду педалировать, что я не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что кандидатов на пост президента будет пятеро: «Я про всех все расскажу. Вплоть до того, что готов открыто провести эфир с ними, задать вопросы».