Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может покинуть президентский пост "очень скоро", но его беспокоит, что республику начнут "крошить", пишет «Интерфакс».
"Скоро, очень скоро", - заявил Лукашенко, комментируя сроки завершения своего президентства в ответ на вопрос журналиста о возможном преемнике.
Он также пообещал не участвовать в будущих президентских выборах и никого на них не "проталкивать", сообщает издание.
"Но если будут президентские выборы, я вам обещаю, что я не буду педалировать, что я не буду участвовать, что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать. Нет", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что кандидатов на пост президента будет пятеро: «Я про всех все расскажу. Вплоть до того, что готов открыто провести эфир с ними, задать вопросы».