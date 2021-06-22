ЕС может ввести еще один пакет санкций против Беларуси

Евросоюз может ввести еще один, пятый пакет санкций против Беларуси, чтобы повлиять на лиц, от которых зависит ситуация в республике, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИДов. Ранее сегодня, 21 июня, был принят четвертый пакет санкций.

ЕС может ввести еще один пакет санкций против Беларуси. Фото: Liis Treimann

«Это четвертый пакет санкций, и я не могу исключить, что мы примем пятый пакет, поскольку это тот способ, которым мы влияем на действия людей, ответственных за то, что происходит в Беларуси», - сказал Боррель, отметив, что будут введены также экономические санкции.

Санкции против Беларуси ввели ЕС, Великобритания, Канада и США из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. В европейский список вошли 78 человек и 8 организаций. Под санкции ЕС попали министр обороны Беларуси Виктор Хренин, министр транспорта и коммуникаций этой страны Алексей Авраменко и замглавы МВД Беларуси Николай Карпенков. Помимо них под санкции попали и члены семьи президента страны Александра Лукашенко, в частности, его сын бизнесмен Дмитрий Лукашенко и его невестка Лилия Лукашенко.

Санкции Евросоюза по Беларуси коснулись и российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска.

Сообщается, что санкции, в частности, предусматривают замораживание активов внесенных в санкционные списки лиц, а также запрет на въезд на территорию ЕС.

Евросоюз также вводит санкции в отношении двух крупнейших белорусских машиностроительных предприятий - Минского автомобильного завода (МАЗ) и Белорусского автомобильного завода (БелАЗ). Также санкции вводятся в отношении недавно созданного в Беларуси нефтетрейдера - "Новой нефтяной компании" (ННК) и еще четырех компаний.

"Цель санкций - оказать давление на белорусское политическое руководство с целью инициирования настоящего и инклюзивного национального диалога с более широким кругом представителей общества и избежать дальнейших репрессий", - говорится в заявлении.

Таким образом, согласно заявлению, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Беларуси, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

Решение об ограничительных мерах опубликовано также в Официальном журнале и, следовательно, вступило в силу.