Мертсина: перспективы обрабатывающей промышленности оптимистичны

Тыну Мертсина. Фото: Raul Mee

Чувство уверенности промышленных предприятий Эстонии выросло до самого высокого уровня за последние 14 лет, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина в экономическом анализе.

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В июне рост объемов промышленного производства достиг 11%

В июне промышленное производство Эстонии продолжало уверенно расти. В годовом сравнении объём промышленного производства увеличился на 11%, в том числе в обрабатывающей промышленности на 10%, в горнодобывающей промышленности на 19% и в производстве энергии - на 14%.

«Во втором квартале объём промышленного производства резко вырос. Хотя это было в значительной степени связано с резким снижением объёмов производства в апреле и мае прошлого года, а также с очень низкой сравнительной базой, объёмы производства в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности также показали рост в месячном сравнении», - отмечает Мертсина.

Из 23 видов деятельности в обрабатывающей промышленности объём производства увеличился в 17. По предварительным данным, компании обрабатывающей промышленности увеличили объёмы продаж в июне на 16% и 17% в годовом исчислении соответственно, как на внешнем, так и на внутреннем рынках.

По словам экономиста, росту производству электроэнергии способствовали быстрое восстановление экономической активности, высокие цены на электроэнергию, а также очень низкая сравнительная база.

В июне средняя рыночная цена электроэнергии на бирже Nord Pool была самой высокой за всю историю (71,68 евро/МВт∙ч). Тогда производство электроэнергии увеличилось на 30% в годовом исчислении, а производство тепла увеличилось на 3%.

По данным Swedbank, чувство уверенности эстонских промышленных предприятий уже поднялось до самого высокого уровня за последние 14 лет. Перспективы экспорта несколько ухудшились в третьем квартале, но все ещё находятся на высоком уровне конца 2018 года. Хотя индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны вырос до самого высокого уровня за 24 года, с марта он стабилизировался.

В то же время фактический рост производства скромнее, чем показывает индекс, отмечает Мертсина. Производственные компании в зоне евро испытывают трудности с выполнением заказов, поскольку задержки с доставкой производственных ресурсов были самыми продолжительными за последние 24 года. Это подтолкнуло цены на сырьё к рекордным высотам, что, в свою очередь, повысило отпускные цены на продукцию обрабатывающей промышленности, поскольку компании перекладывают свои растущие затраты на потребителей.

Тем не менее, перспективы обрабатывающей промышленности выглядят оптимистично, поскольку мировая экономика, а вместе с ней и спрос, продолжают восстанавливаться, заключает экономист.