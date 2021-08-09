В июне рост объемов промышленного производства достиг 11%

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия Эстонии произвели в июне 2021 года на 11% больше продукции, чем в июне прошлого года.

Иллюстративное фото Фото: Лийз Трейманн

Производство увеличилось во всех отраслях: в горнодобывающей промышленности – на 19%, в энергетике – на 14% и в обрабатывающей промышленности – на 10%, сообщает Департамент статистики.