В июне рост объемов промышленного производства достиг 11%
По данным Департамента статистики, промышленные предприятия Эстонии произвели в июне 2021 года на 11% больше продукции, чем в июне прошлого года.
Производство увеличилось во всех отраслях: в горнодобывающей промышленности – на 19%, в энергетике – на 14% и в обрабатывающей промышленности – на 10%, сообщает Департамент статистики.
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