Повышение розничной стоимости кофе может достичь 10%

Иллюстративное фото. Фото: Meeli Küttim

Рекордно низкие температуры на бразильских кофейных плантациях и уничтожение почти одной десятой части урожая привели к самым высоким ценам на сырье за последние семь лет, пишет rus.err.ee.

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Директор по закупкам сети магазинов Selver Катрин Рийсалу отметила, что через два месяца средний рост цен на кофе в магазинах может составить от 6% до 11%. Ожидается подорожание сортов арабика и робуста.

По словам коммерческого директора АS Paulig Baltic Райнера Таммета, цены на кофе на мировом рынке выросли в конце прошлого года: «Если посмотреть на долгосрочную тенденцию, то стоимость кофе была относительно низкой, но потребление напитка во всем мире выросло на два процента. Это было проблемой долгое время, и в мире прогнозировали, что стоимость кофе поднимется».