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Цены на кофе и сахар начали снижаться после рекордного роста

Биржевые цены на кофе и сахар после рекордного роста в начале недели начали постепенно снижаться, сообщает агенство Bloomberg.

Зерна кофе (иллюстративное фото) Фото: MADE NAGI, EPA

Фьючерсы на кофе "арабика" с поставкой в сентябре упали на 2,9% до 2,0175 доллара за фунт, отступив от многолетних максимумов, достигнутых в понедельник, информирует Bloomberg.