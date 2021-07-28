Цены на кофе и сахар начали снижаться после рекордного роста
Биржевые цены на кофе и сахар после рекордного роста в начале недели начали постепенно снижаться, сообщает агенство Bloomberg.
Фьючерсы на кофе "арабика" с поставкой в сентябре упали на 2,9% до 2,0175 доллара за фунт, отступив от многолетних максимумов, достигнутых в понедельник, информирует Bloomberg.
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