dv.ee • 10 августа 2021 в 6:18
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Американская киносеть начнет продавать билеты за биткоины

Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Entertainment планирует начать продажу билетов за биткоины, сообщает CNBC.

Кинотеатр AMC Entertainment в Вашингтоне  Фото: MANDEL NGAN, AFP

Руководство AMC Entertainment заявило о своем намерении запустить оплату билетов биткоинами до конца нынешнего года года, пишет CNBC.

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