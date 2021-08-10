Американская киносеть начнет продавать билеты за биткоины
Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Entertainment планирует начать продажу билетов за биткоины, сообщает CNBC.
Руководство AMC Entertainment заявило о своем намерении запустить оплату билетов биткоинами до конца нынешнего года года, пишет CNBC.
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