Картельный сговор с участием "дочки" Merko: фирмы поделили между собой тендеры на 700 млн евро

Вентспилсская музыкальная средняя школа. Тендер на ее строительство выиграла "дочка" Merko - SIA Merks. Фото: Schlaich Bergermann Partner

По данным Латвийского совета по конкуренции (СК), члены так называемого "строительного картеля" участвовали в закупках на общую сумму почти в 700 млн евро, пишет Äripäev.