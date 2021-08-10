Картельный сговор с участием "дочки" Merko: фирмы поделили между собой тендеры на 700 млн евро
Вентспилсская музыкальная средняя школа. Тендер на ее строительство выиграла "дочка" Merko - SIA Merks. Фото: Schlaich Bergermann Partner
По данным Латвийского совета по конкуренции (СК), члены так называемого "строительного картеля" участвовали в закупках на общую сумму почти в 700 млн евро, пишет Äripäev.
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