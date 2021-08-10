dv.ee • 10 августа 2021 в 13:25
Новости
Только для подписчиков
Строительство

Картельный сговор с участием "дочки" Merko: фирмы поделили между собой тендеры на 700 млн евро

Вентспилсская музыкальная средняя школа. Тендер на ее строительство выиграла "дочка" Merko - SIA Merks.  Фото: Schlaich Bergermann Partner

По данным Латвийского совета по конкуренции (СК), члены так называемого "строительного картеля" участвовали в закупках на общую сумму почти в 700 млн евро, пишет Äripäev.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Строительство
    MERKO EHITUS AS
    Таллиннская Биржа
    Биржа
    Законодательство
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи