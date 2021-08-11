Субсидии на покупку электромобилей отменять не собираются

Как сообщает ERR, власти Эстонии намерены и дальше продолжать выплату субсидий покупателям электромобилей - по 5000 евро на одно транспортное средство.

Пункт зарядки электромобилей (иллюстративное фото) Фото: Лийз Трейманн

По словам главы отдела развития транспорта и инвестиций Министерства экономики и коммуникаций Индрека Гайлана, до сих пор раунды подачи заявок на такие субсидии проводились нерегулярно, однако теперь власти хотят проводить их на постоянной основе, информирует ERR.