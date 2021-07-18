Elektrilevi: наша сеть готова к переходу на электромобили
Руководство компании Elektrilevi уверено, что с увеличением в Эстонии количества автомобилей, работающих на электричестве, сети Эстонии выдержат повышенный спрос на электроэнергию, сообщает ERR.
Согласно обнародованной на днях климатической программе Евросоюза "Fit to 55", к 2030 году в странах ЕС предполагается сократить выбросы вредных газов у новых автомобилей на 55% по сравнению с уровнем 2021 года.
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