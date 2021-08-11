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Темпы роста инфляции в США в июле оказались умеренными

Индекс потребительских цен в США в июле вырос на 5,4% в годовом исчислении - примерно столько же прогнозировали аналитики.

Рост цен в США продолжается, хотя и умеренными темпами Фото: Scott Olson, AFP, Scanpix

По данным министерства труда США, в сравнении с июнем потребительские цены в стране выросли на 0,5%, сообщает Bloomberg.