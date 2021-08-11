Темпы роста инфляции в США в июле оказались умеренными
Индекс потребительских цен в США в июле вырос на 5,4% в годовом исчислении - примерно столько же прогнозировали аналитики.
По данным министерства труда США, в сравнении с июнем потребительские цены в стране выросли на 0,5%, сообщает Bloomberg.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме