dv.ee • 11 августа 2021 в 11:53
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В Эстонии объявлена чрезвычайная ситуация в здравоохранении

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с сегодняшнего дня Департамент здоровья объявил в Эстонии чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.

Вакцинация на стройплощадке (иллюстративное фото)  Фото: Лийз Трейманн

"К сожалению, мы вновь оказались в ситуации, когда больницам требуются дополнительные койки для пациентов с коронавирусом", - пояснил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

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