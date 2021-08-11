В Эстонии объявлена чрезвычайная ситуация в здравоохранении
Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с сегодняшнего дня Департамент здоровья объявил в Эстонии чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.
"К сожалению, мы вновь оказались в ситуации, когда больницам требуются дополнительные койки для пациентов с коронавирусом", - пояснил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.
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