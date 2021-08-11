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Зафиксировано 344 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Эстонии сделано 6729 первичных тестов на коронавирус, из них 344, или 5,1%, дали положительный результат.

Ида-Таллиннская центральная больница (иллюстративное фото) Фото: Лийз Трейманн

270 человек из заболевших не были вакцинированы, сообщает Департамент здоровья.