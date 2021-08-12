Авиакомпания Wizz Air закрывает свою базу в Риге
Венгерский лоукостер Wizz Air закрывает свою базу в аэропорту Риги с октября нынешнего года, сообщает портал Telegraf.lv.
При этом Wizz Air будет и дальше выполнять несколько прямых рейсов из Риги: в Дортмунд, Кутаиси, Эйндховен, Берген, Осло, Стокгольм, Киев, Шеффилд и Лондон, информирует Telegraf.lv.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме