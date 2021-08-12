dv.ee • 12 августа 2021 в 11:14
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Авиация

Авиакомпания Wizz Air закрывает свою базу в Риге

Венгерский лоукостер Wizz Air закрывает свою базу в аэропорту Риги с октября нынешнего года, сообщает портал Telegraf.lv.

Посадка на самолет Wizz Air (иллюстративное фото)  Фото: BERNADETT SZABO, Reuters/Scanpix

При этом Wizz Air будет и дальше выполнять несколько прямых рейсов из Риги: в Дортмунд, Кутаиси, Эйндховен, Берген, Осло, Стокгольм, Киев, Шеффилд и Лондон, информирует Telegraf.lv.

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