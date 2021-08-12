dv.ee • 12 августа 2021 в 9:26
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Авиация

Несмотря на убытки, Regional Jet закончила прошлый год в плюсе

Убытки авиакомпании Regional Jet - дочернего предприятия Nordica - за прошлый год достигли 6,5 млн евро, сообщает ERR. Тем не менее, компании удалось завершить 2020 год в плюсе.

Исполнительный директор и председатель правления Regional Jet Ян Палмер  Фото: Эйко Кинк

Согласно обнародованному годовому отчету, оборот Regional Jet снизился с 85,8 млн евро в 2019 году до 56,7 млн евро в 2020 году, информирует ERR.

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