Несмотря на убытки, Regional Jet закончила прошлый год в плюсе
Убытки авиакомпании Regional Jet - дочернего предприятия Nordica - за прошлый год достигли 6,5 млн евро, сообщает ERR. Тем не менее, компании удалось завершить 2020 год в плюсе.
Согласно обнародованному годовому отчету, оборот Regional Jet снизился с 85,8 млн евро в 2019 году до 56,7 млн евро в 2020 году, информирует ERR.
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