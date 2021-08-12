Ensto продает промышленную недвижимость пенсионным фондам LHV
Производитель электрораспределительного оборудования Ensto Ensek продает свою промышленную недвижимость в Таллинне фирме, учрежденной пенсионными фондами LHV, сообщает Äripäev.
Фирма VH KV 003 OÜ была учреждена специально для приобретения промышленной недвижимости Ensto, расположенной по адресу ул. Таэвакиви, 3/5 в Таллинне, пишет Äripäev.
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