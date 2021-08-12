dv.ee • 12 августа 2021 в 8:45
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Коронавирус

Зафиксировано 378 новых случаев коронавируса

За сутки в Эстонии было проанализировано 6005 тестов на коронавирус, из них 378, или 6,3%, дали положительный результат.

Пациент с коронавирусом в отделении интенсивной терапии (иллюстративное фото)  Фото: CEDRICK ISHAM CALVADOS, AFP

В 306 случаях из 378 инфицированные не были вакцинированы, сообщает Департамент здоровья.

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