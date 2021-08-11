Кристьян Пруул • 11 августа 2021 в 14:44
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Коронавирус

Государство начнет требовать от сектора услуг массового тестирования работников

Фото: Andras Kralla

К сентябрю компании обязаны подать в Инспекцию труда оценку рисков, где должна быть оценена опасность распространения коронавируса в рабочей среде. Кроме того, этот документ должен определять, какие работники обязаны предоставлять работодателю данные о вакцинации, либо как будут тестировать невакцинированных работников. Сильнее всего новые требования затронут сектор услуг.

Соответсвующее постановление правительства, как ожидается, будет принято в четверг. Согласно ему, компании сектора услуг должны решить, как они будут обеспечивать безопасность рабочей среды: потребуют у работников, которые контактируют с более чем 50 людьми, справку о вакцинации, будут тестировать их каждые два дня, предоставят им средства защиты или отправят на удаленную работу. Такие же требования будут действовать в сфере образования и медицины.

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