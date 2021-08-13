dv.ee • 13 августа 2021 в 8:44
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Коронавирус

Зафиксировано 282 новых случая коронавируса

В Эстонии за минувшие сутки было сделано 7888 первичных тестов на коронавирус, результаты 282 тестов (или 3,6% от общего числа) дали положительный результат.

Вакцинация от коронавируса (иллюстративное фото)  Фото: Лийз Трейманн

В 222 случаях (78,7% от общего числа) инфицированные не прошли вакцинацию, сообщает Департамент здоровья.

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