Жадные фармкомпании озолотились на вакцине? Как бы не так!

Часто можно услышать, что производители лекарств наживаются на горе людей. Особенно громко обвинения в жадности, направленные против фармкомпаний, зазвучали во время пандемии. Но справедливы ли эти упрёки? Даже с учётом «подвернувшейся кстати» пандемии финансовые результаты пяти основных производителей вакцин выглядят неоднозначно.

Вакцины (иллюстративное фото) Фото: Shutterstock

Помимо самих компаний-производителей, в создание вакцины и её поставку вовлечено большое число участников: учёные, производители сырья, упаковщики, фирмы по хранению и доставке и так далее.