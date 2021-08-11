Дмитрий Фефилов • 12 августа 2021 в 3:00
Биржа
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Жадные фармкомпании озолотились на вакцине? Как бы не так!
Часто можно услышать, что производители лекарств наживаются на горе людей. Особенно громко обвинения в жадности, направленные против фармкомпаний, зазвучали во время пандемии. Но справедливы ли эти упрёки? Даже с учётом «подвернувшейся кстати» пандемии финансовые результаты пяти основных производителей вакцин выглядят неоднозначно.
Помимо самих компаний-производителей, в создание вакцины и её поставку вовлечено большое число участников: учёные, производители сырья, упаковщики, фирмы по хранению и доставке и так далее.
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