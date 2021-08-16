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Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

Как сообщает "Коммерсант", цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 580 долларов за тысячу кубометров.

Газораспределительный узел в Австрии (иллюстративное фото) Фото: LEONHARD FOEGER, Reuters/Scanpix

Это произошло после решения «Газпрома» забронировать всего 4% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину в сентябре, информирует российское деловое издание.