Цена на газ в Европе обновила исторический максимум
Как сообщает "Коммерсант", цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 580 долларов за тысячу кубометров.
Это произошло после решения «Газпрома» забронировать всего 4% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину в сентябре, информирует российское деловое издание.
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