dv.ee • 16 августа 2021 в 12:07
Новости
Только для подписчиков
Энергетика

Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

Как сообщает "Коммерсант", цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив 580 долларов за тысячу кубометров.

Газораспределительный узел в Австрии (иллюстративное фото)  Фото: LEONHARD FOEGER, Reuters/Scanpix

Это произошло после решения «Газпрома» забронировать всего 4% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину в сентябре, информирует российское деловое издание.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Энергетика
    Топливо
    Россия
    Европейский Союз
    Эстония
    Экономика
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи