dv.ee • 16 августа 2021 в 5:45
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Талибы намерены провозгласить Исламский Эмират Афганистан

Боевики движения "Талибан", накануне захватившие Кабул, объявили о своем намерении провозгласить Исламский Эмират Афганистан.

Многотысячная толпа местных жителей в аэропорту Кабула сегодня утром  Фото: -, AFP

Как передает BBC News, в Кабуле царит полный хаос, местные жители и иностранные граждане всеми возможными способами пытаются покинуть страну.

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