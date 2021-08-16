Талибы намерены провозгласить Исламский Эмират Афганистан
Боевики движения "Талибан", накануне захватившие Кабул, объявили о своем намерении провозгласить Исламский Эмират Афганистан.
Как передает BBC News, в Кабуле царит полный хаос, местные жители и иностранные граждане всеми возможными способами пытаются покинуть страну.
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