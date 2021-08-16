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Авиакомпании перенаправляют рейсы и отменяют полеты в Кабул

Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) рекомендовало транзитным рейсам изменить маршруты следования в обход территории страны. United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic уже не летают над Афганистаном, сообщает Al Jazeera.

Авиакомпания Emirates Airlines отменила все рейсы в Кабул Фото: VALERY HACHE, AFP

Крупнейшие авиакомпании отказались от полетов над территорией Афганистана, после того как боевики движения "Талибан" взяли под контроль столицу страны Кабул, передает Al Jazeera.