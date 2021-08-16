Авиакомпании перенаправляют рейсы и отменяют полеты в Кабул
Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) рекомендовало транзитным рейсам изменить маршруты следования в обход территории страны. United Airlines, British Airways и Virgin Atlantic уже не летают над Афганистаном, сообщает Al Jazeera.
Крупнейшие авиакомпании отказались от полетов над территорией Афганистана, после того как боевики движения "Талибан" взяли под контроль столицу страны Кабул, передает Al Jazeera.
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