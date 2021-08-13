dv.ee • 13 августа 2021 в 5:37
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Коронавирус

Работодатели могут требовать от работников сертификат о вакцинации

Одобренное правительством Эстонии постановление о биологических факторах риска дает возможность работодателям требовать у работника сертификат о вакцинации против коронавируса, справку о перенесенном заболевании или отрицательный результат теста, сообщает ERR.

Работница общепита (иллюстративное фото)  Фото: Рауль Меэ

"В Эстонии около 600 000 наемных работников, и мы знаем, что сейчас вирус распространяется в первую очередь среди трудоспособного населения", - цитирует ERR слова премьер-министра страны Каи Каллас.

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