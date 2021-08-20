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    Хакеры похитили активы японской криптобиржи на 100 млн долларов

    Ведущая японская криптовалютная биржа Liquid подверглась нападению хакеров, при этом было украдено активов почти на 100 миллионов долларов, сообщает BBC News.

    Хакер (иллюстративный рисунок)Фото: Valeriy Kachaev, Reuters/Scanpix
    По данным аналитической компании Elliptic, из кошельков клиентов было изъято около 97 миллионов долларов в криптовалютах, включая токены Bitcoin и Ethereum, информирует BBC News.
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