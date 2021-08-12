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Хакер вернул Poly Network украденные активы на 260 млн долларов

"Сознательный" хакер, стоящий за одним из крупнейших в истории криптовалютных ограблений, добровольно вернул почти половину украденных активов, сообщает BBC News.

Криптовалюты (иллюстративное фото) Фото: EDGAR SU, Reuters/Scanpix

Согласно сообщению блокчейн-платформы Poly Network, злоумышленник уже вернул активов на 260 миллионов долларов (общая сумма составляла изначально 600 млн долларов в различных криптовалютах), передает BBC News.