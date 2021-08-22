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dv.ee

22 августа 2021 в 13:11 Поделиться:









Глава Estravel: Таллинн давно пора разделить на несколько самоуправлений

Это ненормально, когда на один-единственный столичный муниципалитет приходится 33% населения страны, не говоря уже о тех значительных средствах, которыми он располагает, пишет на страницах Äripäev основатель и член правления туристической компании Estravel Айво Такис.

Основатель и член правления Estravel Айво Такис Фото: Андрас Кралла

По мнению предпринимателя, стране нужна новая административная реформа, в ходе которой Таллинн необходимо разделить на несколько более мелких самоуправлений.