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    Глава Estravel: Таллинн давно пора разделить на несколько самоуправлений

    Это ненормально, когда на один-единственный столичный муниципалитет приходится 33% населения страны, не говоря уже о тех значительных средствах, которыми он располагает, пишет на страницах Äripäev основатель и член правления туристической компании Estravel Айво Такис.

    Основатель и член правления Estravel Айво ТакисФото: Андрас Кралла
    По мнению предпринимателя, стране нужна новая административная реформа, в ходе которой Таллинн необходимо разделить на несколько более мелких самоуправлений.
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