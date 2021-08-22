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    Премьер-министр Швеции объявил о своем скором уходе в отставку

    Стефан Лёвен, возглавляющий правительство Швеции последние 7 лет, объявил о своем намерении уйти в отставку с поста премьер-министра осенью нынешнего года, сообщает Dagens Industri.

    Премьер-министр Швеции Стефан ЛёвенФото: Jessica Gow/TT
    «В ходе предвыборной кампании следующего года социал-демократами будет руководить кто-то другой, а не я», - цитирует слова Лёвена Dagens Industri.
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