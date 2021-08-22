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    США намерены привлечь частные авиакомпании к эвакуации афганцев

    Администрация США готовится задействовать коммерческие авиакомпании для транспортировки афганских беженцев, сообщает Wall Street Journal (WSJ).

    Эвакуация афганских беженцев из аэропорта КабулаФото: TAYLOR CRUL, US AIR FORCE / AFP
    В ближайшее время Белый дом намерен существенно увеличить количество авиарейсов для эвакуации жителей Афганистана, пишет WSJ со ссылкой на информированные источники.
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